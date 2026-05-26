Nationalspieler Antonio Rüdiger bleibt einem Bericht zufolge bei Real Madrid. Der Verteidiger und die Königlichen haben sich offenbar auf eine Vertragsverlängerung bis 2027 geeinigt.

Madrid (dpa) – Nationalspieler Antonio Rüdiger steht einem Bericht zufolge vor einer Vertragsverlängerung bei Real Madrid. Wie Transferexperte Fabrizio Romano auf X mitteilte, haben sich Rüdiger und die Königlichen mündlich auf einen neuen Vertrag bis Juni 2027 geeinigt. Dem Bericht zufolge soll der Innenverteidiger ein Angebot des Clubs bereits akzeptiert haben und den Vertrag in Kürze unterschreiben.

Rüdiger spielt seit 2022 bei Real Madrid und hat seitdem mit dem Verein die Champions League, die spanische Meisterschaft und den spanischen Pokal je einmal gewonnen. In der abgelaufenen Saison absolvierte der ehemalige Stuttgarter wegen mehrerer Verletzungen nur 26 Spiele in allen Wettbewerben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Rüdiger für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada in seinen 26-Mann-Kader berufen. Wegen seiner aggressiven Spielweise stand der Verteidiger in den vergangenen Monaten immer wieder in der öffentlichen Kritik.