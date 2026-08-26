Vor dem Anpfiff feiern die Fans im Bernabéu die WM-Trophäe. Danach sorgen ein überragender Kylian Mbappé und Vinícius Júnior für den Sieg von Coach José Mourinho und Real Madrid.

Madrid (dpa) – Ein überragender Kylian Mbappé hat Startrainer José Mourinho nach 13 Jahren ein erfolgreiches Heim-Comeback mit Real Madrid beschert. Dank eines Dreierpacks des französischen Superstars (40./60./80. Minute) und eines Treffers von Vinícius Júnior (68.) besiegte der spanische Fußball-Rekordmeister den aktuellen spanischen Pokalsieger Real Sociedad San Sebastian mit 4:1 (1:1). Luka Sucic (44.) traf für die Gäste aus dem Baskenland zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Vor der Partie wurde es im ausverkauften Bernabéu feierlich. Zwei spanische Weltmeister präsentierten den Fans die WM-Trophäe: Reals Neuzugang Marc Cucurella und San Sebastians Mikel Oyarzabal trugen den goldenen Pokal ins Stadion.

Drei Tore: Superstar Mbappé in beeindruckender Form

Direkt nach dem Anpfiff machte Real Madrid Druck. Vor allem der Brasilianer Vinícius Júnior (4./21.) und Frankreichs Topstürmer Mbappé (7.) hatten gute Chancen auf die frühe Führung. Das Gäste-Team des ehemaligen Hoffenheim-Trainers Pellegrino Matarazzo verlegte sich aufs Kontern. Fünf Minuten vor der Pause traf Mbappé nach einem Traumpass von Federico Valverde zum 1:0. Doch die Führung hielt nur vier Minuten – Sucic nutzte eine Unachtsamkeit in der Real-Abwehr zum überraschenden Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit dominierte das Mourinho-Team weiter das Spielgeschehen. WM-Torschützenkönig Mbappé drehte jetzt richtig auf und ließ die Fans aus der spanischen Hauptstadt in der 60. Minuten erneut jubeln. Vinícius Júnior (68.) erhöhte auf 3:1, ehe erneut Mbappé (80.) den 4:1-Endstand herstellte. Reals deutscher Nationalspieler Antonio Rüdiger kam nicht zum Einsatz. Der aus Leipzig gekommene Neuzugang Yan Diomande, der dem Vernehmen nach mindestens 125 Millionen Euro Ablöse gekostet haben soll, kam in der 84. Minute für Vinícius Júnior in die Partie.

Den Liga-Auftakt hatte der 63-jährige Mourinho mit den Königlichen am vergangenen Samstag mit 2:1 bei Espanyol Barcelona gewonnen.