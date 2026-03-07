Erst bereitet Sané das entscheidende Tor vor, dann sieht er Rot: Das Istanbuler Derby hat für den Nationalspieler ein wechselhaftes Ende.

Istanbul (dpa) – Nationalspieler Leroy Sané stand in einem hitzigen Istanbuler Derby im Mittelpunkt. Der 30-Jährige bereitete beim 1:0 (1:0) seines Clubs Galatasaray bei Stadtrivale Besiktas in der 39. Minute den Siegtreffer von Victor Osimhen mit einer punktgenauen Flanke vor. Das Ende des Spiels erlebte der Ex-Bayern-Profi aber nicht auf dem Feld. In der 60. Minute trat Sané bei einem eigenen Dribbling seinem Gegenspieler Ridvan Yilmaz unglücklich in die Achillessehne und sah die Rote Karte.

Schon in der ersten Halbzeit war der 30-Jährige bei einem Tackling viel zu spät dran und traf einen Besiktas-Spieler am Knöchel. Dafür sah er aber nur eine Gelbe Karte – sehr zum Ärger des Rivalen. Titelverteidiger Galatasaray führt die Tabelle nach dem Sieg weiter souverän an.