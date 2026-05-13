Manchester United will laut Medien zeitnah mit Michael Carrick über den Cheftrainer-Posten sprechen. Welche Rolle spielen dabei andere prominente Namen?

Manchester (dpa) – Michael Carrick soll offenbar zum Cheftrainer von Manchester United befördert werden. Nach übereinstimmenden Medienberichten möchte der englische Fußball-Traditionsclub zeitnah Vertragsgespräche mit dem 44-Jährigen aufnehmen.

Carrick hatte Mitte Januar nach der Trennung von Ruben Amorim als Interimstrainer übernommen und die Mannschaft zu zehn Siegen in 15 Spielen geführt. Zwei Spieltage vor dem Saisonende ist die Qualifikation für die Champions League bereits gesichert.

Zwar möchte United auch mit anderen Kandidaten Gespräche führen, der Wunsch ist jedoch eine Einigung mit Carrick. Zu den angeblichen Alternativen sollen laut Berichten aus England Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti und Luis Enrique zählen.