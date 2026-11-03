In Barcelona kassiert Aston Villa seine erste Niederlage der Champions-League-Saison. Titelverteidiger PSG erzielt in Villareal vier Tore in 17 Minuten, Manchester United stoppt seine Krise.

Barcelona (dpa) – Der FC Barcelona hat am vierten Spieltag der Champions League dem Europa-League-Sieger Aston Villa die erste Niederlage zugefügt. Im Camp Nou setzte sich das Team von Hansi Flick mit 3:0 (1:0) durch. Paris St. Germain präsentierte sich beim 6:0-Erfolg in Villareal im Torrausch. Der Krisenclub Manchester United gewann gegen AS Rom nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2.

Vor den Augen von Aston-Villa-Fan Prince William und seinem Sohn Prince George bestrafte Barca-Stürmer Lamine Yamal (7.) früh einen Fehler der Gäste im Spielaufbau. Nach der Pause gelang Raphinha (55./64.) ein Doppelpack, der zweite Treffer des brasilianischen Nationalspielers wurde sehenswert von Joao Cancelo per Außenristpass vorbereitet. Bei Villa wurde Leon Goretzka in der 62. Minute eingewechselt.

Man United stoppt seine Krise

Paris St. Germain präsentierte sich nach vier Treffern gegen Barcelona und fünf Toren im letzten Ligaspiel erneut in Torlaune: Durch den 6:0 (4:0)-Erfolg bei Villareal feierte der Titelverteidiger den vierten Sieg im vierten Spiel und bleibt Erster.

Bei einem Blitzstart hatte PSG durch Joao Neves (9.), Desiré Doué (12.), Senny Mayulu (13.) und 0:4 Fabian (17.) nach 17 Minuten vier Tore erzielt, immer wieder waren die Gäste nach ihrem Pressing erfolgreich. Nach der Pause trafen erneut Fabian (50.) und David Boly (78.).

Manchester United hat seine sportliche Krise dank Matheus Cunha vorerst gestoppt. Mit einem Doppelpack in der 83. und 86. Minute sorgte Cunha gegen die AS Rom für einen 3:2 (0:2)-Erfolg des Premier-League-Clubs, der nach neun sieglosen Spielen erstmals seit dem 10. September wieder gewann. Bruno Fernandes (58./Foulelfmeter) besorgte für ManU den 1:2-Anschlusstreffer, für die Roma trafen Matias Soulé (11.) und Donyell Malen (17.). In der Nachspielzeit musste Cunha mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz.

Yann Bisseck traf beim 3:0 (2:0)-Auswärtserfolg von Inter Mailand gegen Feyenoord Rotterdam zum zweiten Mal in dieser Champions-League-Saison. Der zweimalige deutsche Nationalspieler war in der achten Minute sehenswert aus der Drehung vom 16er erfolgreich. Pio Esposito (34.) und Piotr Zielinski (54.) trafen ebenfalls für Inter.