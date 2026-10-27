Nach Drohnen-Unterbrechung
Aus beim Viertligisten: Ligapokal-Blamage für Arsenal
Fleetwood Town - FC Arsenal
Kai Havertz und der FC Arsenal blamieren sich im Ligapokal.
Nick Potts. DPA

Der englische Meister FC Arsenal erlebt bei einem Viertligisten ein Pokal-Fiasko. Eine Drohne sorgt zudem früh in der Partie für eine Unterbrechung.

Lesezeit 1 Minute

Fleetwood (dpa) - Der FC Arsenal hat sich im englischen Ligapokal bei einem Viertligisten blamiert. Bei Fleetwood Town verlor der englische Fußball-Meister im Achtelfinale sensationell nach Elfmeterschießen mit 3:5 (1:1, 0:1). Nationalspieler Kai Havertz verwandelte seinen Elfmeter, danach scheiterte aber Brasiliens Nationalspieler Bruno Guimarães und ließ den krassen Außenseiter jubeln.

In der regulären Spielzeit brachte Aaron Loupalo-Bi (21. Minute) die Gastgeber in Führung, Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres traf zum 1:1-Ausgleich (50.). Kurz vor dem Ende sah Arsenal-Profi Max Dowman nach einer Tätlichkeit die Rote Karte.

Minutenlange Unterbrechung wegen Drohne

Eine Drohne hatte zu Beginn des Spiels für eine Unterbrechung gesorgt. Bereits nach knapp einer Minute unterbrach Schiedsrichter Michael Salisbury die Partie, nachdem er auf die Drohne über dem Highbury Stadium in Fleetwood aufmerksam gemacht wurde.

Erst als das Fluggerät wieder verschwunden war, wurde die Partie nach einer achtminütigen Unterbrechung fortgesetzt. Nach Angaben des britischen Senders BBC ging die Drohne in einer nahegelegenen Wohnsiedlung zu Boden.

© dpa-infocom, dpa:261027-930-903114/2

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