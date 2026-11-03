Der Asien-Cup sollte Anfang 2027 in Saudi-Arabien stattfinden. Doch nun steht fest: Das Turnier kann wegen der Angriffe in der Region nicht wie geplant stattfinden.

Kuala Lumpur (dpa) – Wegen der Angriffe durch die jemenitische Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien hat der asiatische Fußballverband AFC den geplanten Asien-Cup verschoben. Statt vom 7. Januar bis 5. Februar 2027 soll das Turnier vom 23. Dezember 2027 bis 21. Januar 2028 in Saudi-Arabien stattfinden, wie die AFC mitteilte.

«Das Organisationskomitee des Asien-Cups hat beschlossen, das Turnier angesichts der aktuellen außergewöhnlichen Umstände zu verlegen, die sich aus den Entwicklungen in der Region ergeben – darunter erhebliche logistische Schwierigkeiten und Reisebeeinträchtigungen», erklärte der Verband.

Die Verschiebung sei im «Interesse aller teilnehmenden Mannschaften, Offiziellen, Zuschauer und sonstigen Beteiligten notwendig», hieß es weiter. Der Zeitplan werde dem Weltverband FIFA zur Genehmigung vorgelegt.

Tennisturnier verschoben, Rallye Dakar verlegt

Schon zuvor waren mehrere in Saudi-Arabien geplante Sportveranstaltungen verschoben oder an einen anderen Ort verlegt worden. Das hoch dotierte Tennis-Einladungsturnier Six Kings Slam mit dem deutschen Weltranglistenersten Alexander Zverev soll Ende des Jahres stattfinden. Ursprünglich hätte das Event schon im Oktober steigen sollen. Die Rallye Dakar 2027 wird in Portugal und Marokko statt im Königreich gefahren.

Aktuell greifen sich Saudi-Arabien und die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz aus dem Jemen an. In dem Krieg herrschte seit 2022 eine Waffenruhe. Doch im Juli eskalierte der Konflikt im Zuge des Iran-Krieges neu. Seitdem gerät Saudi-Arabien massiv unter Beschuss aus dem Jemen, wobei unter anderem Flughäfen und Ölanlagen getroffen wurden.