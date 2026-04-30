Vancouver oder Las Vegas? Der Müller-Club steht vor einem möglichen Umzug. Warum die Suche nach einem Käufer jetzt richtig spannend wird.

Vancouver (dpa) – Der Club von Ex-Weltmeister Thomas Müller könnte womöglich bald in Las Vegas spielen. Laut Medienberichten hat die Major League Soccer ein Angebot von einem potenziellen Käufer erhalten, der das Team der Vancouver Whitecaps nach Las Vegas holen möchte. Wie das Portal «The Athletic» berichtet, soll es sich bei dem Interessenten um Grant Gustavson, Sohn der Milliardärin Tamara Gustavson, handeln.

Erst Anfang der Woche hatte die Whitecaps bekanntgegeben, dass sie bei der Suche nach einem geeigneten Käufer, der das Team in der Stadt an der kanadischen Westküste hält, bislang nicht fündig geworden sind.

Standortwechsel als letzte Lösung

Die bisherigen Investoren wollen den Verein verkaufen. Sollte sich kein Käufer mit dem Standort Vancouver finden, ist ein Umzug in eine andere Stadt möglich. Dies ist in Nordamerika keine Seltenheit. Basketball-Champion Oklahoma City Thunder ging 2008 beispielsweise aus den Seattle SuperSonics hervor.

Die Whitecaps spielen seit 2011 in der Major League Soccer. Im vergangenen Jahr erreichten sie mit dem langjährigen Bayern-Star Müller das Finale, unterlagen dort aber gegen Inter Miami mit Argentiniens Weltmeister Lionel Messi.