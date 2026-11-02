Kosta Runjaic kam 2024 als Nachfolger von Weltmeister Fabio Cannavaro nach Udinese. Nun endet seine Zeit als Trainer dort – was der Club zu den Gründen sagt. Der Nachfolger ist schon da.

Udine (dpa) – Der italienische Fußball-Erstligist Udinese Calcio hat sich von Chefcoach Kosta Runjaic getrennt. Das teilte der Club des langjährigen Bayern-Profis David Alaba mit. «Der Verein und der Trainer gehen nach über zwei Jahren der Zusammenarbeit und der Erreichung wichtiger Ziele getrennte Wege», hieß es in der knappen Mitteilung. Mit Runjaic müssen auch seine Co-Trainer c und Alexander Trukan gehen.

Einen Nachfolger präsentierte Calcio auch gleich. Paolo Zanetti übernimmt für Runjaic. Der 43-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Nach zehn Spieltagen hat Udinese erst einen Saisonsieg auf dem Konto und ist Tabellenvorletzter der Serie A.

Erfolgreichste Zeit in Polen

Der frühere Kaiserslautern-Coach Runjaic (55) hatte seinen Job in Italien im Sommer 2024 als Nachfolger von Fabio Cannavaro, Weltmeister von 2006, angetreten.

Zuvor hatte Runjaic erfolgreiche Jahre in Polen. Von 2017 bis 2022 war der gebürtige Wiener bei Pogon Stettin tätig, führte dann in kommenden beiden Jahren Legia Warschau zum Pokal- und Supercupsieg. In Deutschland war Runjaic beim 1. FC Kaiserslautern, dem MSV Duisburg, 1860 München und Darmstadt 98 vor allem in der 2. Bundesliga Trainer.