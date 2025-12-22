Ägypten verhindert dank Salah Blamage

Erst in der Nachspielzeit gelingt dem Favoriten der entscheidende Treffer: Mohamed Salah sorgt mit seinem Tor für den knappen Sieg gegen Simbabwe.

Rabat (dpa) – Ägypten hat dank eines späten Tores von Mohamed Salah im ersten Spiel des Afrika Cups eine Blamage verhindert. Der Starstürmer des FC Liverpool traf in der Nachspielzeit zum 2:1 (0:1) gegen den Außenseiter Simbabwe, bei dem Jonah Fabisch vom Drittligisten Erzgebirge Aue in der Startelf stand. Im ersten Spiel des Tages hatte Südafrika 2:1 (1:1) gegen Angola gewonnen.

Ägypten begann schwungvoll und erspielte sich einige Chancen. Doch schon beim ersten Konter traf der Außenseiter. Prince Dube traf nach schöner Ballannahme mit dem Rücken zum Tor und einer Drehung in der 20. Spielminute. Der Favorit aus Ägypten wirkte geschockt und tat sich anschließend schwer.

Ex-Frankfurter Marmoush trifft

Auch in der zweiten Halbzeit lief es nicht gut, ehe der frühere Bundesliga-Torjäger Omar Marmoush (63.) traf. Der jetzt bei Manchester City unter Vertrag stehende Stürmer nahm einen langen Pass auf und schoss den Ball über Keeper Washington Arubi aus spitzem Winkel hinweg ins Netz.

In der ersten Minute der Nachspielzeit setzte der bis dahin schwache Salah den Schlusspunkt. Der 33-Jährige erzielte mit einem wuchtigen Schuss den umjubelten Siegtreffer.