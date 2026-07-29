MLS
«Absolute Legende»: Müller mit Rekord bei Skills-Challenge
Thomas Müller
Thomas Müller glänzt im MLS-Wettschießen.
Darryl Dyck. DPA

Thomas Müller begeistert bei der MLS-Skills-Challenge: Mit 79 Punkten stellt er eine Bestmarke auf und überlässt die Krone anschließend doch Evander.

Lesezeit 1 Minute

Charlotte (dpa) – Der frühere Fußball-Weltmeister Thomas Müller hat in den USA bei der Skills-Challenge der Major League Soccer einen Rekord aufgestellt. Der 36-Jährige erzielte beim Wettschießen 79 Punkte und übertraf damit die bisherige Bestmarke von 72 Zählern.

Der bisherige Rekordhalter Evander trat anschließend außer Konkurrenz noch einmal an und kam ebenfalls auf 79 Punkte. Müller reagierte spontan, nahm die ihm kurz zuvor verliehene goldene Krone ab und setzte sie dem Brasilianer auf. Zuvor hatte der frühere Profi des FC Bayern München auf einem überdimensionalen Thron Platz genommen.

Die Kommentatoren des Wettbewerbs adelten Müller als «absolute Legende», während der Weltmeister von 2014 selbst erklärte: «Ich liebe die Skills-Challenge.»

Die Schuss-Challenge ist Teil der MLS-All-Star-Skills-Challenge und findet traditionell am Vorabend des All-Star-Games statt. Dabei versuchen ausgewählte Profis der nordamerikanischen Liga innerhalb einer vorgegebenen Zeit ihre Schussgenauigkeit unter Beweis zu stellen.

© dpa-infocom, dpa:260729-930-454714/1

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