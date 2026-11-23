Ein Auswärtserfolg beim FC Getafe macht Atlético Madrids Coach Diego Simeone zum alleinigen Rekordhalter mit den meisten Siegen in der höchsten spanischen Liga. Der Argentinier dankt seiner Frau.

Madrid (dpa) – Atlético Madrids Trainer Diego Simeone hat in La Liga Geschichte geschrieben. Der 56-Jährige bejubelte am 13. Spieltag einen 3:0-Auswärtserfolg seiner Mannschaft gegen den FC Getafe und feierte damit den 345. Sieg seiner Karriere als Coach in der höchsten spanischen Fußball-Liga. Simeone übertrumpfte damit die spanische Trainer-Legende Luis Aragonés, der 344 Siege holte.

«Ich würde gern etwas tiefer gehen und diese Zahl mit all den Menschen teilen, die hinter diesen 345 Siegen stehen. Auch wenn sie keine Trophäe ist. Meine Frau Carla ist eine Quelle, dank der man an diesen Ort gelangen kann», wurde Simeone von der spanischen Zeitung «Marca» zitiert. «Um an diesen Punkt zu gelangen, steckt viel Arbeit vieler Fußballer dahinter, die alles gegeben haben, und von denen, die mit mir gearbeitet haben», so der Argentinier, der vor allem für seine temperamentvolle Art an der Seitenlinie bekannt ist.

Bislang acht Titel als Atlético-Coach

Simeone ist seit fast 15 Jahren Trainer der Rojiblancos, für die er einst selbst auf dem Rasen stand. Er gewann bislang als Coach insgesamt acht Titel mit Atlético, darunter zweimal die spanische Meisterschaft sowie zweimal die Europa League.

In dieser Saison liegen die Madrilenen in La Liga nach dem 13. Spieltag fünf Punkte hinter Tabellenführer FC Barcelona und zwei Zähler hinter dem Stadtrivalen Real.