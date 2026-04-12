Das Meisterschaftsrennen der Premier League bleibt spannend. Nach dem Patzer von Spitzenreiter Arsenal nutzt Manchester City seine Chance und kommt dem Tabellenführer vor dem direkten Duell näher.

London (dpa) – Verfolger Manchester City hat den Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal in der Premier League verkürzt. Das Team von Trainer Pep Guardiola setzte sich mit 3:0 (0:0) beim kriselnden FC Chelsea durch und rückte damit vor dem direkten Duell gegen Arsenal in einer Woche bis auf sechs Punkte heran. City hat außerdem ein weiteres Spiel in der Hinterhand.

20 Minuten reichen zum Sieg

Zunächst lieferten sich die beiden Teams an der Londoner Stamford Bridge eine ausgeglichene erste Hälfte mit guten Chancen auf beiden Seiten. Cole Palmer und Joao Pedro hatten die besten Gelegenheiten für Chelsea. Beide scheiterten jedoch am starken Gianluigi Donnarumma im City-Tor.

Nach der Pause drehten die Gäste aus Manchester auf und profitierten dabei auch von individuellen Fehlern der Londoner. Nico O'Reilly (51. Minute), Marc Guehi (57.) und Jeremy Doku (68.) trafen vor den Augen von City-Fan und Oasis-Gitarrist Noel Gallagher für die überlegenen Gäste und machten so innerhalb von 20 Minuten alles klar.

Arsenal vor dem Duell nervös

Damit erhöht Man City vor dem Aufeinandertreffen den Druck auf Arsenal, das auf den ersten Meistertitel seit 22 Jahren hofft, zuletzt aber strauchelte. Die Londoner, die am Vortag überraschend zu Hause mit 1:2 gegen den AFC Bournemouth unterlagen, wirken im Liga-Endspurt zunehmend nervös.