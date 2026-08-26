Manchester City verpflichtet Marokkos Nationalspieler Ayyoub Bouaddi für eine Rekordsumme. Ein Ex-Weltmeister könnte für ebenfalls viel Geld folgen. Frankfurts Ex-Star Marmoush steht vor dem Abgang.

Manchester (dpa) – Manchester City setzt nach dem Weggang von Spaniens Weltmeister Rodri auf ein teures Nachwuchstalent als Ersatz. Der 18 Jahre alte Ayyoub Bouaddi wechselt vom französischen Erstligisten OSC Lille zum englischen Vizemeister, wo der marokkanische Nationalspieler nach Angaben des Clubs einen Fünfjahresvertrag erhält. Wie die Sportzeitung «L'Équipe» berichtete, soll die Ablösesumme bei 100 Millionen Euro liegen. So viel wurde noch nie für einen 18 Jahre alten Fußballer bezahlt.

Die Skyblues sollen Medienberichten zufolge bereit sein, für Argentiniens Ex-Weltmeister Enzo Fernández (25) ebenfalls viel Geld auszugeben. Laut ESPN steht eine Ablösesumme von 145 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler von Ligarivale FC Chelsea im Raum. Für den 30 Jahre alten Rodri, der in der vergangenen Woche zum FC Barcelona wechselte, kassierte City laut Berichten etwas über 70 Millionen Euro.

Ex-Frankfurter Marmoush vor Wechsel nach Tottenham

Keine Zukunft in Manchester hat offenbar Omar Marmoush. Den früheren Offensivstar von Eintracht Frankfurt zieht es nach Sky-Informationen zu Tottenham Hotspur. Demnach holen die Londoner den 27-Jährigen per Leihe mit anschließender Kaufpflicht. Insgesamt würden bis zu 70 Millionen Euro fällig. Bei den Spurs soll Marmoush einen Vertrag bis 2030 mit Option auf ein weiteres Jahr erhalten.