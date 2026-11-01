Der FC Arsenal zeigt auch im Topspiel der Premier League seine Effektivität. Ein Nationalspieler entscheidet die Partie - und hat nun einen Rekord inne. Ein weiterer Deutscher hat dagegen Pech.

Liverpool (dpa) - Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat den FC Arsenal an die Tabellenspitze in England geschossen und ist zugleich zum alleinigen deutschen Rekord-Torschützen in der Geschichte der Premier League aufgestiegen. Der Angreifer sorgte beim 1:0 (1:0) im Topspiel beim FC Liverpool für den Siegtreffer (16. Minute). Für Havertz war es der 46. Treffer in der Premier League. Damit übertrumpfte er Ilkay Gündogan, der für Manchester City 45 Tore erzielte.

Mit dem Sieg und nun 24 Zählern verdrängte Titelverteidiger Arsenal Manchester City von der Spitze. Man City hatte am Samstag gegen den Tabellendritten Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler mit 0:1 verloren. Liverpool (15 Punkte) hat mit Florian Wirtz dagegen als Fünfter den Kontakt zur Spitze vorerst verloren.

Arsenal trat nach der Blamage im Ligapokal-Aus beim Viertligisten Fleetwood Town am Dienstag anders auf. Ein Zuspiel von Declan Rice verwandelte Havertz aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gäste. Für den 27-Jährigen war es der dritte Saisontreffer. Einmal mehr zeigte das Team von Trainer Mikel Arteta seine Effektivität. Auf der anderen Seite verpasste Liverpool gegen Ende der ersten Hälfte mehrfach den Ausgleich. Wirtz (39.) traf nach einem Freistoß nur die Latte, Alexis Mac Allister (43.) köpfte frei stehend über das Tor.

Arsenal kontrolliert das Topspiel

Die Offensiv-Power konnte Liverpool nicht mit in die zweite Halbzeit nehmen. Arsenal kontrollierte dagegen die Partie. Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk rettete kurz vor der Torlinie vor Havertz (72.), der Ex-Düsseldorfer Christos Tzolis scheiterte am glänzend reagierenden Torhüter Alisson. Der englische Meister blieb in der Defensive fehlerlos und jubelte nicht nur über den vierten Erfolg in der Premier League in Serie, sondern auch über den ersten Liga-Sieg an der Anfield Road seit September 2012.