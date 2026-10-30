Drei Tore in 15 Minuten: Cristiano Ronaldo fehlt nicht mehr viel bis zu seinem großen Karriereziel. Doch ob er auch für Portugal weiter auf Torejagd gehen kann, ist offen.

Berlin (dpa) – Jetzt sind es nur noch 15: Portugals Fußball-Star Cristiano Ronaldo kommt seinem Traum von 1.000 Toren immer näher. Der 41-Jährige traf beim 5:3 (2:2)-Erfolg seines Clubs Al-Nassr gegen Al Kholood dreimal – laut der spanischen Sportzeitschrift Marca war es der 67. Hattrick seiner Karriere. Es hätten auch fünf Treffer sein können, aber zwei wurden ihm in der ersten Halbzeit aberkannt.

Damit steht der fünfmalige Gewinner des «Ballon d'Or» nun bei 985 Toren – schon jetzt Weltrekord. «Großartiges Team, großartige Teamleistung. Glücklich, mit einem Hattrick geholfen zu haben», schrieb der Stürmer auf Instagram. Seine Treffer erzielte er innerhalb von 15 Minuten: Ronaldo stellte mit seinen Toren in der 66. Minute, 72. Minute und 81. Minute die Weichen auf Sieg.

1.000 Tore als Karriereziel

Seit 2023 spielt Ronaldo für den saudi-arabischen Club. In der sportlich nicht so attraktiven Saudi Professional League wird bis Ende Mai gespielt, dazu kommt noch die Champions League Asiens. Ob Portugals Rekordjäger auch in der Nationalmannschaft nach 234 Länderspielen weitere Chancen auf Tore bekommt, hängt davon ab, ob ihn Trainer Jorge Jesus nach seinem Abreiseskandal von der Nationalmannschaft im September wieder beruft.

Nach seiner mickrigen Strafe von 255 Euro und einer Sperre von 30 Tagen könnte Kapitän Ronaldo bei den Nations-League-Spielen gegen Dänemark am 14. November und Wales am 17. November wieder dabei sein.