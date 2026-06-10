Tipps aus dem Rhein-Lahn-Kreis Top-Favoriten für die WM heißen Frankreich und Spanien Stefan Nink 10.06.2026, 10:59 Uhr

i Während der Anpfiff zur WM am Donnerstag ertönt, wünschen sich die deutschen Fans ab Sonntag ordentliche Auftritte und viele Tore ihrer Lieblinge. Federico Gambarini / dpa. Federico Gambarini/dpa

Die Saison im lokalen Fußball ist abgeschlossen. Nun sind auch im Rhein-Lahn-Kreis alle Augen auf die WM gerichtet, die am Donnerstag beginnt. Was erwarten heimische Sportler vom DFB-Team, wem wird der Gewinn des Titels zugetraut?

Mit der Begegnung des Co-Gastgebers Mexiko gegen Südafrika beginnt an diesem Donnerstagabend um 21 Uhr unserer Zeit die 23. Fußball-Weltmeisterschaft – erstmals mit einem aufgeblähten Feld von 48 Mannschaften. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnen die Titelkämpfe am kommenden Sonntag um 19 Uhr mit der Begegnung gegen den krassen Außenseiter und WM-Debütanten Curacao.







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