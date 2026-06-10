Tipps aus dem Rhein-Lahn-Kreis
Top-Favoriten für die WM heißen Frankreich und Spanien 
Während der Anpfiff zur WM am Donnerstag ertönt, wünschen sich die deutschen Fans ab Sonntag ordentliche Auftritte und viele Tor
Während der Anpfiff zur WM am Donnerstag ertönt, wünschen sich die deutschen Fans ab Sonntag ordentliche Auftritte und viele Tore ihrer Lieblinge.
Federico Gambarini / dpa. Federico Gambarini/dpa

Die Saison im lokalen Fußball ist abgeschlossen. Nun sind auch im Rhein-Lahn-Kreis alle Augen auf die WM gerichtet, die am Donnerstag beginnt. Was erwarten heimische Sportler vom DFB-Team, wem wird der Gewinn des Titels zugetraut?

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Mit der Begegnung des Co-Gastgebers Mexiko gegen Südafrika beginnt an diesem Donnerstagabend um 21 Uhr unserer Zeit die 23. Fußball-Weltmeisterschaft – erstmals mit einem aufgeblähten Feld von 48 Mannschaften. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnen die Titelkämpfe am kommenden Sonntag um 19 Uhr mit der Begegnung gegen den krassen Außenseiter und WM-Debütanten Curacao.

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