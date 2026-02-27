Mudersbach gegen Rüblinghausen
Timo Schlabach warnt nicht nur vor Tormaschine Döppeler
An das letzte Heimspiel 2025 gegen die SG Oberschelden (in Schwarz) erinnern sich Leon Kniller (am Ball) und die Spieler der SG Mudersbach/Brachbach nicht gerne zurück. Die 1:4-Niederlage in Brachbach war ernüchternd. Viel lieber will man in Mudersbach gegen Rüblinghausen an das Hinspiel gegen den VfR (1:1) sowie den Sieg in Kierspe zum Jahresauftakt 2026 anknüpfen.
Die SG Mudersbach startete mit einem Sieg ins Pflichtspieljahr. Genau daran wollen sie anknüpfen. Doch mit dem Dritten aus Rüblinghausen steht eine hohe Hürde bevor. Es kommt der Top-Torjäger der Liga „Auf den Dammicht“. Wie plant Trainer Schlabach?

Wie viel ist der Auswärtssieg aus der Vorwoche beim runderneuerten Kiersper SC für die SG Mudersbach/Brachbach wert? Kurzfristig sehr viel. Auf lange Sicht wird sich aber zeigen, wie gut der KSC nach dem Massenabgang und veränderten (Kader-)Gesicht mit der ersten Halbserie zu vergleichen ist – und den Platz im vorderen Drittel (Rang vier) halten kann.

