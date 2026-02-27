Die SG Mudersbach startete mit einem Sieg ins Pflichtspieljahr. Genau daran wollen sie anknüpfen. Doch mit dem Dritten aus Rüblinghausen steht eine hohe Hürde bevor. Es kommt der Top-Torjäger der Liga „Auf den Dammicht“. Wie plant Trainer Schlabach?
Wie viel ist der Auswärtssieg aus der Vorwoche beim runderneuerten Kiersper SC für die SG Mudersbach/Brachbach wert? Kurzfristig sehr viel. Auf lange Sicht wird sich aber zeigen, wie gut der KSC nach dem Massenabgang und veränderten (Kader-)Gesicht mit der ersten Halbserie zu vergleichen ist – und den Platz im vorderen Drittel (Rang vier) halten kann.