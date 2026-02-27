Mudersbach gegen Rüblinghausen Timo Schlabach warnt nicht nur vor Tormaschine Döppeler Moritz Hannappel 27.02.2026, 10:57 Uhr

i An das letzte Heimspiel 2025 gegen die SG Oberschelden (in Schwarz) erinnern sich Leon Kniller (am Ball) und die Spieler der SG Mudersbach/Brachbach nicht gerne zurück. Die 1:4-Niederlage in Brachbach war ernüchternd. Viel lieber will man in Mudersbach gegen Rüblinghausen an das Hinspiel gegen den VfR (1:1) sowie den Sieg in Kierspe zum Jahresauftakt 2026 anknüpfen. Manfred Böhmer/balu

Die SG Mudersbach startete mit einem Sieg ins Pflichtspieljahr. Genau daran wollen sie anknüpfen. Doch mit dem Dritten aus Rüblinghausen steht eine hohe Hürde bevor. Es kommt der Top-Torjäger der Liga „Auf den Dammicht“. Wie plant Trainer Schlabach?

Wie viel ist der Auswärtssieg aus der Vorwoche beim runderneuerten Kiersper SC für die SG Mudersbach/Brachbach wert? Kurzfristig sehr viel. Auf lange Sicht wird sich aber zeigen, wie gut der KSC nach dem Massenabgang und veränderten (Kader-)Gesicht mit der ersten Halbserie zu vergleichen ist – und den Platz im vorderen Drittel (Rang vier) halten kann.







