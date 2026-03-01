Mudersbachs Trainer sah gegen den favorisierten VfR Rüblinghausen große Parallelen zum Hinspiel. Denn bereits zum zweiten Mal ließ sein Team den Gegner „am Leben“ und konnte am Ende nur einen und nicht drei Punkte eintüten.
Lesezeit 2 Minuten
Zwei Saisonspiele gegen den VfR Rüblinghausen ohne Niederlage. Es gibt sicherlich nicht wenige, die dies bei der SG Mudersbach/Brachbach vor der Saison unterschrieben hätte. So stellte Trainer Timo Schlabach schon vor dem ersten Aufeinandertreffen am dritten Spieltag fest, dass der VfR so etwas wie der „Geheimfavorit auf den Aufstieg“ sei.