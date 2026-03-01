Mudersbach verpasst Heimsieg Timo Schlabach: Remis fühlt sich wie eine Niederlage an Moritz Hannappel 01.03.2026, 22:39 Uhr

i Die Leistung seiner Spieler war für Timo Schlabach gegen Rüblinghausen nicht zum Stirnrunzeln. Das Ergebnis passte ihm aber nicht. Mudersbachs Trainer sah einen Sieg durchaus im Bereich des Möglichen. Manfred Böhmer/balu

Mudersbachs Trainer sah gegen den favorisierten VfR Rüblinghausen große Parallelen zum Hinspiel. Denn bereits zum zweiten Mal ließ sein Team den Gegner „am Leben“ und konnte am Ende nur einen und nicht drei Punkte eintüten.

Zwei Saisonspiele gegen den VfR Rüblinghausen ohne Niederlage. Es gibt sicherlich nicht wenige, die dies bei der SG Mudersbach/Brachbach vor der Saison unterschrieben hätte. So stellte Trainer Timo Schlabach schon vor dem ersten Aufeinandertreffen am dritten Spieltag fest, dass der VfR so etwas wie der „Geheimfavorit auf den Aufstieg“ sei.







