Mudersbach spielt in Heggen Timo Schlabach hat Respekt vor kriselndem Gegner Moritz Hannappel 06.03.2026, 11:52 Uhr

i Mudersbachs Trainer Timo Schlabach will den kriselnden Gegner aus Heggen nicht unterschätzen. Manfred Böhmer/balu

Mudersbachs Trainer will den Gegner nicht an deren Tabellenplatz und dem kriselnden Start messen. Sein Team muss die gleiche Einstellung wie in der Vorwoche gegen Rüblinghausen auf den Platz bringen. Punkte dürfen es gerne mehr sein.

Vieles wird am Sonntag, 15 Uhr, am Sportplatz Heggen für die Gäste sprechen, wenn die SG Mudersbach/Brachbach am 19. Spieltag der Bezirksliga Westfalen beim SV Heggen gastiert. Denn der Tabellenneunte von der Sieg steht nicht nur sieben Punkte und vier Plätze besser in der Tabelle dar als der Gegner, sondern erwischte auch den besseren Restart als der Gastgeber aus der Gemeinde Finnentrop.







Artikel teilen

Artikel teilen