Mudersbach verliert zu Hause Timo Schlabach: „Das ist eine frustrierende Niederlage“ Jona Heck 15.11.2026, 23:01 Uhr

i Die SG Mudersbach/Brachbach (in Weiß) musste sich gegen den VfR Rüblinghausen geschlagen geben. Manfred Böhmer/balu

Mudersbach kämpft, doch Rüblinghausens Frederik Döppeler brilliert mit zwei Toren. Trotz Chancenplus muss sich die SG nach neunzig Minuten geschlagen geben. Defensivstärke und Effizienz sichern Rüblinghausen den Sieg.

Die SG Mudersbach/Brachbach hat im Topspiel gegen den VfR Rüblinghausen eine starke Leistung gezeigt, musste sich nach neunzig Minuten aber mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Damit steht das Team um Trainer Timo Schlabach in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) nun drei Punkte hinter den besten vier Teams der Liga.







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