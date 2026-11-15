Mudersbach verliert zu Hause
Timo Schlabach: „Das ist eine frustrierende Niederlage“
Die SG Mudersbach/Brachbach (in Weiß) musste sich gegen den VfR Rüblinghausen geschlagen geben.
Die SG Mudersbach/Brachbach (in Weiß) musste sich gegen den VfR Rüblinghausen geschlagen geben.
Manfred Böhmer/balu

Mudersbach kämpft, doch Rüblinghausens Frederik Döppeler brilliert mit zwei Toren. Trotz Chancenplus muss sich die SG nach neunzig Minuten geschlagen geben. Defensivstärke und Effizienz sichern Rüblinghausen den Sieg.

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Die SG Mudersbach/Brachbach hat im Topspiel gegen den VfR Rüblinghausen eine starke Leistung gezeigt, musste sich nach neunzig Minuten aber mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Damit steht das Team um Trainer Timo Schlabach in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) nun drei Punkte hinter den besten vier Teams der Liga.
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