Mudersbach spielt Remis Test zwischen Siegen und Steinbach endet unentschieden Moritz Hannappel 08.02.2026, 14:58 Uhr

i Symbolbild dpa

Auch im Fußballverband Westfalen konnten am Wochenende keine Ligaspiele vonstattengehen. Zumindest nicht im Siegener Leimbachstadion, dessen Rasenplatz zu gefroren war. Stattdessen kam es „nebenan“ zu einem hochkarätigen (und rassigen) Testspiel.

Während die Rasenplätze in Siegen sowie in Mudersbach und Brachbach nicht bespielbar waren, nutzten die Sportfreunde Siegen und die SG Mudersbach/Brachbach das Wochenende mit Test-Begegnungen auf „Ausweichplätzen“. Die „Krönchenkicker“, bei denen das zweite Liga-Heimspiel in Folge gegen die Bundesligareserve des 1.







Artikel teilen

Artikel teilen