Zum ersten Mal präsentieren wir Ihnen die Inhalte unseres beliebten Fußball-Magazins „Tempo Tore Titeljagd“ auch online. Mit allem, was man zum Start des Ligabetriebs wissen muss – von der Zweiten Frauen-Bundesliga über die Männer-Oberliga bis hin zu den Kreisligen. Dazu gibt’s fachkundige Prognosen, Teamfotos, Spielplänen und alle Mannschaftskader: www.rhein-zeitung.de/TTT Daran knüpft unsere weitere Berichterstattung nahtlos an.

„TTT“ hat Tradition

Unter Gedrucktem ist „Tempo, Tore, Titeljagd“, das Fußballmagazin unserer Zeitung zur neuen Saison, ein absoluter Dino. Auch hausintern scheint es schier unmöglich zu sein, die Anfänge so zu beleuchten, dass die Geschichte rund wird wie der Ball, um den sich von diesem Wochenende an wieder alles drehen wird in der Region. In den Gesprächen darüber sagen selbst ältere Kollegen (zu denen sich der Autor dieses Textes so langsam auch zählen muss), dass sie nicht genau wissen, wann genau TTT das Licht der Sportwelt erblickt hat. Einer aus unseren Reihen, der es der Erfahrung nach hätte wissen können, beendete kürzlich ein Gespräch darüber mit den Worten: „Noch interessanter als die Frage, seit wann es TTT gibt, ist doch die Frage, wer sich diesen genialen Namen ausgedacht hat.“ Recht hat er. „Tempo, Tore, Titeljagd“ in der langen Fassung oder TTT in der gängigen kurzen Variante ist das, wovon jedes Unternehmen in wirtschaftlich angespannten Zeiten träumen kann: eine absolute Marke in der Zielgruppe – und darüber hinaus.

„TTT“ wird noch digitaler

Dieses Phänomen haben wir in den vergangenen Monaten im Rahmen einer groß angelegten Befragung unserer Leser und User – neben der Berichterstattung über den Regionalsport in der Zeitung und im Internet – genau in den Blick genommen. Und siehe da: Die Antworten schmeichelten uns Machern ungemein. Von einem „Fixpunkt“ zu Saisonbeginn war da die Rede, einem Begleiter für die gesamte Spielzeit, gar von einer „Fußballbibel“. Doch was machen mit so viel Lob?

Die Kunst war, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das Ergebnis: TTT wird nach vielen Jahrzehnten noch digitaler. Jeder einzelne Artikel der insgesamt fünf unterschiedlichen, nach regionalen Gesichtspunkten aufgestellten Ausgaben ist bereits jetzt auch online verfügbar. Zum einen da, wo es den gewohnten Lesestoff aus den vielen Ligen unter www.rhein-zeitung.de/fussball gibt, zum anderen in einer eigenen „Tempo Tore Titeljagd“-Welt, die weit über den Saisonstart hinaus im Intent bleiben wird unter: www.rhein-zeitung.de/TTT

Auch im E-Paper und in der Zeitung

Unser gedruckter Dino hat den Geschöpfen aus der Urzeit damit einiges voraus. Er geht mit der Zeit, damit er mit der Zeit nicht geht – sprich verschwindet aus dem regionalen Fußball. TTT hat einen großen Schritt vollzogen, um weiter große Fußstapfen zu hinterlassen. Dass sich keiner so recht an die Anfänge erinnert? Geschenkt! Der Blick geht nach vorn. Gleichwohl ist das TTT am Donnerstagabend, 20 Uhr, auch im E-Paper erhältlich: https://rzepaper.rhein-zeitung.de/

Und natürlich liegt das gedruckte Magazin am 1. August auch Ihrer Zeitung bei.