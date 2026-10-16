Nach schleppendem Start in die Saison kommen die Sportfreunde Siegen in der Fußball-Regionalliga West auf Touren. Den Aufwärtstrend gilt es am Samstagnachmittag vor eigener Kulisse gegen Spitzenreiter RW Oberhausen zu bestätigen.
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Am Samstag ist „Feiertag“ im Leimbachstadion: Dann kommt es ab 14 Uhr in der Fußball-Regionalliga West zum Duell zweier Traditionsvereine: Die Sportfreunde Siegen fühlen dem Spitzenreiter Rot-Weiß Oberhausen auf den Zahn und erwarten gegen die „Kleeblätter“ eine stattliche Kulisse.