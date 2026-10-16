Primus RW Oberhausen kommt Taugen die Sportfreunde Siegen als Stolperstein? Stefan Nink 16.10.2026, 14:07 Uhr

i Zweikampf zwischen Güterslohs Aleksandar Kandic (am Ball) und dem Siegener Hamza Saghiri. Mit dem 5:0-Erfolg im Stadion im Heidewald betrieben die Sportfreunde beste Werbung für das Gastspiel des Spitzenreiters RWO. Marco Bader

Nach schleppendem Start in die Saison kommen die Sportfreunde Siegen in der Fußball-Regionalliga West auf Touren. Den Aufwärtstrend gilt es am Samstagnachmittag vor eigener Kulisse gegen Spitzenreiter RW Oberhausen zu bestätigen.

Am Samstag ist „Feiertag“ im Leimbachstadion: Dann kommt es ab 14 Uhr in der Fußball-Regionalliga West zum Duell zweier Traditionsvereine: Die Sportfreunde Siegen fühlen dem Spitzenreiter Rot-Weiß Oberhausen auf den Zahn und erwarten gegen die „Kleeblätter“ eine stattliche Kulisse.







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