Wurzeln in Koblenz und Neuwied Tarsis Bonga setzt beim Würzburger Aufstieg Akzente Lukas Erbelding 02.06.2026, 11:35 Uhr

i Tarsis Bonga kann auf eine starke Saison mit den Würzburger Kickers zurückblicken. Mit den Franken gelang dem gebürtigen Neuwieder der Aufstieg in die Dritte Liga. Robert Michael/picture alliance/dpa

Tarsis Bonga ist in Neuwied geboren und in Koblenz aufgewachsen. Nun durfte sich der 29-jährige Fußballer mit seinem Team, den Würzburger Kickers, über einen großen Erfolg freuen. An den Siegen gegen Leipzig war Bonga auch maßgeblich beteiligt.

Großer Erfolg für Tarsis Bonga: Der 29-jährige Fußballer, in Neuwied geboren und in Koblenz aufgewachsen, hat mit seiner aktuellen Mannschaft, den Würzburger Kickers, den Sprung in die Dritte Liga geschafft. In der Aufstiegsrunde setzten sich die Würzburger gegen den 1.







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