In der Halle wird es ernst SV Diez-Freiendiez wird als Titelverteidiger gejagt Stefan Nink 09.01.2026, 11:01 Uhr

i Nach überstandener Verletzung wird die Diezer Torjägerin Lisa Kilian, die hier die Kugel über die Linie drückt, am Samstag in Rengsdorf wieder mit von der Partie sein. Beim Ahrbach-Cup hatte sie zuletzt noch pausiert. ANDREAS HERGENHAHN / Archiv

In den Vorjahren haben sich die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez als ausgesprochene Hallen-Spezialistinnen erwiesen. Nun heißt es: Auf ein Neues. Nach dem Ahrbach-Cup beginnt nun die Jagd nach der Rheinlandmeisterschaft.

Am Wochenende wird eifrig in der Halle gekickt. Frauen sowie weiblicher und männlicher Nachwuchs gehen auf Torejagd. Während bei den A-Junioren am Diezer Wasserwäldchen (Samstag ab 17 Uhr) bereits der Kreismeister und die Teilnehmer an der Verbands-Endrunde ermittelt werden, kämpfen bei C- und D-Junioren zahlreiche Teams im Nastätter Schulzentrum und in Diez um die begehrten Tickets für die jeweiligen Endrunden.







