In der Halle wird es ernst
SV Diez-Freiendiez wird als Titelverteidiger gejagt 
Nach überstandener Verletzung wird die Diezer Torjägerin Lisa Kilian, die hier die Kugel über die Linie drückt, am Samstag in Rengsdorf wieder mit von der Partie sein. Beim Ahrbach-Cup hatte sie zuletzt noch pausiert.
ANDREAS HERGENHAHN / Archiv

In den Vorjahren haben sich die Fußballerinnen des SV Diez-Freiendiez als ausgesprochene Hallen-Spezialistinnen erwiesen. Nun heißt es: Auf ein Neues. Nach dem Ahrbach-Cup beginnt nun die Jagd nach der Rheinlandmeisterschaft.     

Am Wochenende wird eifrig in der Halle gekickt. Frauen sowie weiblicher und männlicher Nachwuchs gehen auf Torejagd. Während bei den A-Junioren am Diezer Wasserwäldchen (Samstag ab 17 Uhr) bereits der Kreismeister und die Teilnehmer an der Verbands-Endrunde ermittelt werden, kämpfen bei C- und D-Junioren zahlreiche Teams im Nastätter Schulzentrum und in Diez um die begehrten Tickets für die jeweiligen Endrunden.

