Plus Kreis Bad Kreuznach

Später Ausgleich der SG Alsenztal: Köhler versenkt Freistoß – Roxheimer verlegen Kerbespiel

Wenn ein Verein auf sein Kerbespiel verzichtet, muss die Not groß sein. Dem TuS Roxheim ist es nun in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach aufgrund vieler kranker Spieler so ergangen. Das am Donnerstag geplante Duell mit Spitzenreiter TuS Winzenheim wurde verlegt, da der Aufsteiger den Roxheimern freundschaftlich entgegenkam und einer Neuansetzung zustimmte. Nachgeholt wird die Partie am Mittwoch, 9. Oktober, 19.30 Uhr.