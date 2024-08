Plus Kirn-Sulzbach SG Kirn: Erstes Tor, aber noch keine Zähler Von Olaf Paare Einen gehörigen Schritt nach vorne hat die SG Kirn/Kirn-Sulzbach in der Fußball-Landesliga gemacht. Nicht in der Tabelle, Punkte gab es auch noch keine, beim 1:3 (0:2) gegen den SV Rodenbach war aber eine ganz andere Mentalität zu erkennen. Lesezeit: 1 Minute

„Das war Mannschaft, das war Zusammenhalt. Wenn wir so regelmäßig auftreten, werden wir uns belohnen und Spiele gewinnen“, sagte SG-Trainer Jörg Salomon und fügte an: „Die Jungs haben gekämpft bis zum Schlusspfiff, das hat mir sehr gut gefallen.“ Schon in Hälfte eins waren die Gastgeber das bessere Team gewesen. „Das 0:1 ...