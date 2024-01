Der vom TuS Hoppstädten und vom FC Brücken organisierte Howatherm-Cup in der Arnold-Meiborg-Halle am Umwelt-Campus in Neubrücke stillte die Sehnsucht nach Hallenfußball in der Verbandsgemeinde Birkenfeld. Das Turnier, das sich über drei Tage streckte, entschied schließlich der FC Brücken für sich.