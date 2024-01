Die TSG Planig stellt die Hallenkönige der Wintersaison 2023/24. Nach dem Karadeniz-Turnier in Bad Kreuznach gewann der Bezirksligist nun auch die Futsal-Kreismeisterschaft in der Bad Sobernheimer Dümmler-Halle. „Zweites Turnier, zweiter Sieg, es läuft bei uns“, freute sich TSG-Kapitän Deniz Dasli. Aller guten Turnierdinge sind drei: Am 4. Februar vertreten die Planiger nun den Kreis bei den Futsal-Südwestmeisterschaften in Kaiserslautern.