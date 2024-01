Mit der DSG Breitenthal und dem VfL Weierbach haben gleich beide Teams aus dem Kreis Birkenfeld bei der Futsal-Südwestmeisterschaft in der Weierbacher Bein-Sporthalle aufgetrumpft und sich als Meister und Vizemeister für die Regional-Titelkämpfe am 3. Februar in Altendiez qualifiziert.