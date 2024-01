Plus Neubrücke Drei Tage Budenzauber: Howatherm-Cup des TuS Hoppstädten und des FC Brücken erinnert an VG-Meisterschaft Keine offizielle Hallenfußballmeisterschaft hat auch in diesem Jahr die Verbandsgemeinde Birkenfeld veranstaltet, doch das Turnier, das der FC Brücken und der TuS Hoppstädten von Freitag bis Sonntag organisieren, erinnert stark daran. Von Sascha Nicolay

Drei Tage lang rollt beim „Howatherm-Cup“ in der Sporthalle am Umweltcampus die Kugel – und am Start sind nahezu alle Mannschaften der Verbandsgemeine Birkenfeld. Lediglich der TuS Niederbrombach, der TuS Rötsweiler-Nockenthal und der TuS Leisel fehlen. Auf einer Seite mit Bande „Nachdem die Hoffnung geschwunden war, dass ein VG-Turnier zustande kommt, hat ...