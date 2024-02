Plus Rhaunen Beicht findet: Futsal ist tot, zurück zum Hallenfußball: FSV-Trainer macht sich Gedanken zum Budenzauber Der Trainer des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein, Carsten Beicht, fordert die Funktionäre des Südwestdeutschen Fußballverbands auf, das Spiel in der Halle attraktiv zu halten. Von Carsten Beicht

Als Trainer des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein war ich in Kaiserslautern bei der Futsal-Südwestmeiserschaft. Es wurde ansehnlicher Futsal geboten, die Regeln waren bei den Teilnehmern (von der B-Klasse bis zur Oberliga) auch einigermaßen bekannt. Was fehlte waren Zuschauer in der Halle, die Stimmung machen und die ihre Farben anfeuern, aber auch ...