Spannenden Hallenfußball und die Ermittlung des inoffiziellen Meisters der Verbandsgemeinde Birkenfeld bietet der Howatherm-Cup, den TuS Hoppstädten und der FC Brücken ins Leben gerufen haben. Vom heutigen Freitag bis zum Sonntag rollt in der Sporthalle am Umweltcampus in Neubrücke die Kugel.