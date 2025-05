Selten hatte ein Endspiel so viele packende Nuancen wie das Finale um den Fußball-Kreispokal zwischen dem TuS Winzenheim und dem VfL Rüdesheim, das am Mittwoch um 19 Uhr in Seibersbach angepfiffen wird.

„Wir erwarten das Duell Erster gegen Zweiter der A-Klasse, das ist eine sehr interessante Konstellation“, sagt Udo Marx, der Staffelleiter des Pokals, und fügt an: „Vergangenes Jahr hatten wir die Besonderheit mit dem ASV Langweiler als Verein aus dem Kreis Kusel, der bei uns Pokalsieger wurde, nun steht das Duell der beiden besten Teams der A-Klasse an. Der Pokal ist jedes Jahr für eine Besonderheit gut.“ In der Tat. Zumal seit Sonntag die Positionen eins und zwei der A-Klasse auch im Endklassement festgetackert sind. Die Winzenheimer sicherten sich in Pfaffen-Schwabenheim endgültig die Meisterschaft, und die Rüdesheimer sind seit dem Patzer des FC Bad Sobernheim gegen Karadeniz Bad Kreuznach nicht mehr vom zweiten Rang zu verdrängen.

„Das ist für uns natürlich sehr gut gelaufen, da wir ansonsten am nächsten Sonntag gegen Bad Sobernheim das nächste Endspiel in der Liga gehabt hätten. So aber ist der Kopf frei für das Pokalfinale, auf das wir uns nun komplett konzentrieren können. Die Vorfreude darauf ist riesig“, sagt Baris Yakut, Trainer der Rüdesheimer. Zumal die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga für die Rüdesheimer mit Verspätung beginnen könnte. Dann nämlich, wenn es im Kreis Birkenfeld zu einem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft kommt.

Doch das ist Zukunftsmusik. „Jetzt zählt der Pokal, und wir wollen den Pott unbedingt nach Rüdesheim holen“, erklärt Yakut. Und da wären wir bereits bei der nächsten Besonderheit. „Aus Rüdesheimer Sicht gilt: Aller guten Dinge sind drei“, erinnert Yakut daran, dass der VfL bereits zum dritten Mal in Folge Teil des Kreispokal-Endspiels ist, aber noch nie gewann. Zwei Mal unterlagen die Rüdesheimer – in Schmittweiler mit Tobi Beltz als Trainer gegen die SG Soonwald und in Bad Sobernheim mit Paco Berg an der Seitenlinie gegen den ASV Langweiler. Nun nimmt Yakut, seit Sommer erstmals als Cheftrainer tätig, den dritten Anlauf und könnte seine Premieren-Saison gleich mit einem Titel krönen.

Doch da haben die Winzenheimer natürlich etwas dagegen. Sie planen nämlich Großes, und die packende Facette Nummer drei wäre gelüftet. „Was die Bayern nicht geschafft haben, wollen wir holen, das Triple“, sagt Ercan Ürün, der wieder genesene Trainer der Winzenheimer. Nach dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft und des A-Klassen-Titels wäre der Kreispokalsieg Titel Nummer drei im Jahr 2025 und die Krönung einer unfassbar guten Spielzeit. „Die Jungs sind heiß. Wir wollen diesen Sieg unbedingt“, sagt der TuS-Trainer und setzt dabei auf große Unterstützung. „Wir würden den Erfolg nicht nur für uns und den TuS holen, sondern für ganz Winzenheim. Wir hoffen deshalb sehr, dass uns viele Zuschauer aus Winzenheim und Bad Kreuznach unterstützen“, erklärt Ürün.

Er verschließt aber nicht die Augen davor, dass die Aufgabe kaum schwerer sein könnte. „Die Rüdesheimer haben zuletzt ganz schön Druck gemacht, sie haben sich im Laufe der Saison gefunden und sind sehr stark“, erläutert Ürün. Während der VfL auf viele junge Spieler setzt, sticht bei den Winzenheimern die Erfahrung hervor. „Sie haben in allen Mannschaftsteilen viele Spieler, die schon einiges erlebt haben. Das ist im Amateurfußball sehr wichtig“, sagt Yakut.

Ausgerechnet vor dem Finale ist Enes Softic angeschlagen

In Enes Softic hat sich aber einer der stärksten und wichtigsten Akteure am Sonntag verletzt. „Wir hoffen sehr, dass Tom Madathany ihn fit bekommt. Tom ist ein ganz toller Orthopäde, der uns schon die ganze Saison hilft, egal, ob samstags oder sonntags“, erklärt Ürün. Ansonsten sind alle Spieler fit. Bei den Rüdesheimern setzte Yakut zuletzt aus, der ehemalige Regionalliga-Akteur ist aber überzeugt, am Mittwoch auflaufen zu können. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Arthur Gontscharow, den ein Muskelfaserriss behindert.

Für die SG Soonwald bedeutet die Ausrichtung des Finals in Seibersbach einen Perspektivwechsel. 2022, übrigens in Rüdesheim, und 2023 triumphierten die Soonwälder, nun müssen sie dafür sorgen, dass alles reibungslos abläuft. „Wir waren vor der Vergabe des Endspiels in Seibersbach vor Ort, haben uns alles angeschaut und sind überzeugt, dass es dort ein Fußballfest gibt. Wir haben auch schon positive Rückmeldungen vom Ausrichter erhalten, und der Pokal ist auch schon vor Ort“, erzählt Marx. Ein großes Rahmenprogramm wird es nicht geben, der Kreisvorstand, der von Hauptamtlichen des SWFV unterstützt wird, setzt auf Fußball pur. Marx: „Die beiden Teams und das hoffentlich tolle Spiel stehen im Mittelpunkt.“ Und die Partie hat ja auch so genügend Brisanz zu bieten.