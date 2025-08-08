Nach 20 Minuten schien der SV Buhlenberg II in der ersten Kreispokalrunde beim SV Wilzenberg-Hußweiler alles geklärt zu haben, doch dann kam die Zeit von Dimitrij Wolf.

Auch im letzten Spiel der ersten Runde im Fußball-Kreispokal im Kreis Birkenfeld hat sich der Favorit durchgesetzt. B-Klässler SV Buhlenberg II gewann seine Partie beim SV Wilzenberg-Hußweiler mit 6:2. Vor 100 Zuschauern hatten die Buhlenberger zur Pause schon 3:1 die Nase vorne. Doch dann wurde es spannend.

Die Gäste legten rasend schnell los und bis zur 20. Minute eine 3:0-Führung vor. Jermaine Cypher (4.), Dominik Schieferstein (16.) und Niklas Wulff (19.) besorgten die Tore. Dimitrij Wolf verkürzte zum Halbzeitstand (23.). Die Partie war kaum wieder angepfiffen, da gelang Wolf sein zweites Tor und damit der 2:3-Anschluss (46.). Doch Wulff konterte umgehend und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung der Gäste wieder her. Mit einem Elfmeter entschied Schieferstein die Partie dann endgültig (81.). Peter Ramai Annen erhöhte (86.).

In der zweiten Runde empfängt das Buhlenberger Team nun am 27. August den SV Heimbach.