4:1 lag Wormatia Worms beim SC Idar-Oberstein nach 33 Minuten vorne und hatte dann Glück mit einer 4:3-Führung statt eines 4:5-Rückstands in die Pause zu gehen. Der SC war vor 440 Zuschauern der Wende nah, schoss dann aber nur noch zwei Abseitstore.

Defensivreihen, die so offen wie ein Scheunentor waren, sowie individuelle Patzer, die Oberliga-Fußballern nicht unterlaufen dürften, einerseits und Leidenschaft, Angriffsschwung sowie tolle Angriffe andererseits sorgten im Hans-Dieter-Krieger-Stadion eine Halbzeit lang für einen ganz wilden Verbandspokal-Ritt. Der SC Idar-Oberstein bewies dabei zwar Moral, schlug sich aber letztlich selbst. Der VfR Wormatia Worms brachte seine 4:3-Führung über die Bühne, mit der er sich auch in die Pause gerettet hatte.

„Ich denke, dass die Zuschauer zufrieden nach Hause gehen. Sie haben ein tolles Fußballspiel gesehen“, sagte Tomasz Kakala nach dem Spektakel im Haag. Selbst war der Coach des SC Idar-Oberstein natürlich nicht zufrieden, denn ihm war klar, dass seine Mannschaft eine Riesenchance vergeben hatte, in die fünfte Verbandspokalrunde einzuziehen. „Wir haben den Wormsern drei ihrer vier Tore geschenkt“, hielt er fest. Eigentlich waren es sogar alle vier, denn der SC machte es seinen Gästen schon extrem leicht zuzuschlagen, wobei die Wormser die großzügigen SC-Angebote auch gut – mit Tempo, Zug und Präzision – zu nutzen wussten.

„Wir haben den Wormsern drei ihrer vier Tore geschenkt“﻿

SC-Trainer Tomasz Kakala

Nach 33 Minuten schien die Partie deshalb auch schon entschieden zu sein. Gerade hatte der SC mal wieder im Mittelfeld den Ball verloren und Worms zum Pass in die Tiefe eingeladen. Und weil der SC in hinterster Linie nicht sonderlich viel Tempo hat, war die Wormatia erneut durch. Am Ende schob Nico Jäger die Kugel zu Mert Özkaya, der das 4:1 für die Gäste besorgte.

Bittere neun Minuten erlebte der SC, nachdem er sich durch Florian Zimmers 1:1-Ausgleichstor nach einem mutigen Solo von Alessandro Marino endlich ins Spiel gekämpft hatte (24.). Davor hatte das Kakala-Team nämlich Glück, dass es nur 0:1 stand – nach einem kapitalen Bock des indisponierten Niklas Brach, den Noah Maier mit einem trockenen Schuss in kurz Eck bestrafte (13.). Davor und danach besaßen die Wormser durch Marc-Michael Nauth Riesenchancen. Zunächst rettete Jason Onyejekwe auf der Linie (6.), und dann parierte SC-Keeper Ruben Strack stark (20.).

Niklas Brach muss früh raus, Ruben Strack patzt

Der SC freute sich noch über seinen Ausgleich, da lag er auch schon wieder hinten. Dabei schien David Bauer die brenzlige Situation schon gelöscht zu haben, doch der SC schaffte keine wirkliche Klärung, ließ Nauth flanken, Jäger quer köpfen und Laurenz Graf zum 2:1 für die Gäste eindrücken (25.). Für Brach war dann Schluss. Kakala wechselte früh und stellte fest: „Man hat gemerkt, dass Niklas die Praxis fehlt.“

Auf seinem langen Weg zur Bank erlebte der Ausgewechselte, dass vorerst alles aber nur noch schlimmer wurde. Worms war am Drücker und der SC fürchterlich am Schwimmen – und schien zu ertrinken, als Keeper Strack Jäger die Kugel in die Füße spielte. Der Wormser lupfte das Spielgerät zum 3:1 ins verwaiste Tor (30.). Der Treffer war eine Kopie des 2:0 im Oberliga-Spiel der beiden Mannschaften vier Tage zuvor. Da hatte die Nummer eins des SC, Michel Schmitt, praktisch den gleichen Fehlpass gespielt. Als es weitere drei Minuten später sogar das schon beschriebene 4:1 setzte, befürchteten die Idarer Anhänger auf der Tribüne sogar eine historische Abreibung – doch es kam anders.

Aufholjagd hätte zur Pause schon die komplette Wende bringen können

Natürlich war die anschließende Aufholjagd des SC nicht erwartbar, aber völlig aus heiterem Himmel kam sie dann auch nicht. Denn, so gut und gradlinig Wormatia Worms nach vorne kickte, so wenig kompakt war der Gast bei Idarer Ballbesitz. Worms ließ dem SC Räume. Zudem zeigten dessen offensive Außen zweimal Mut. In der 39. Minute dribbelte links Tyrecce Herzhauser an, flankte – und Florian Zimmer köpfte die Kugel auf Kniehöhe zum 2:4 ins Netz. Der Treffer war eine echte Initialzündung. Urplötzlich wusste Wormatia Worms nicht mehr, wo vorne und hinten war und verteidigte nur noch chaotisch. Das 3:4 kam dann schon gar nicht mehr überraschend. Colin Fuchs bediente Marino, der sich im Duell mit Ex-SCler Luca Baderschneider durchsetzte. Marinos fies abgefälschte Flanke senkte sich hinter John Dos Santos, der diesmal statt Tobias Edinger die Wormser Kiste hütete, und fand wieder Zimmer. Die Idarer Tormaschine produzierte also einen Dreierpack (44.).

In den nun folgenden drei Minuten bis zum Pausenpfiff hätte der SC das Spiel komplett drehen können. Zunächst scheiterte Temi Ajibola völlig frei aus fünf Metern an Keeper Dos Santos (45.). Dann jubelte der SC schon über das 4:4, als Marino ins Netz getroffen hatte. Die Freude kam zu früh, weil der Linienrichter Marino im Abseits gesehen hatte (45.+2). Keine 15 Sekunden später hatte Zimmer seinen vierten Treffer auf dem Fuß, brachte die Kugel aber nicht an Dos Santos vorbei (45.+2).

Zimmers vierter Treffer zählt wegen Abseits nicht

„Wir haben gesagt, so können wir nicht weitermachen. Wir müssen schauen, dass wir stabiler werden und wieder in die Zweikämpfe kommen“, erzählte Wormatia-Trainer Anouar Ddaou von seiner Halbzeitansprache. Die Vorgaben zündeten mit Verspätung, denn zunächst erlebte die Wormatia, wie sich Zimmer nach einer Freistoßflanke Herzhausers in die Luft schraubte und die Kugel per Kopf in die Maschen wuchtete. Doch nichts war es mit dem Viererpack. Wieder entschied der Linienrichter auf Abseits (48.).

Fortan war der SC zwar total feldüberlegen gegen extrem tief stehende und nun regelrecht mauernde Wormser, schaffte es aber praktisch nicht, noch einmal wirklich gefährlich zum Abschluss zu kommen. Erst in der Nachspielzeit zog Robin Hill ab – aber die Kugel zischte knapp vorbei (90.+4). Dass die Angelegenheit aber bis zum Schluss offen und spannend blieb, verhinderten die Fingerkuppen von Strack und die Latte gegen Niklas Meyer (65.).

„Die Pause kam blöd für uns. Wenn es noch fünf Minuten geht, liegen wir, glaube ich, in Führung.“﻿

Tomasz Kakala

„Die Anfangsphase hat gezeigt, wie nervös wir gerade sind. Aber wir sind dann super zurückgekommen“, sagte Kakala und bedauerte, dass die erste Halbzeit nicht noch etwas länger gedauert hatte. „Stimmt, die Pause kam blöd für uns. Wenn es noch fünf Minuten geht, liegen wir, glaube ich, in Führung.“

Allerdings war Kakala nicht so euphorisch, um den Blick für die Realität zu verlieren. „Wir dürfen jetzt wegen der Aufholjagd nicht alles schönreden. Es kann einfach nicht sein, dass wir es den Gegnern so leicht machen, zu Toren zu komnmen.“ Tatsächlich ist der SC genau deshalb aus dem Pokal geflogen.

SC Idar-Oberstein – Wormatia Worms 3:4 (3:4)

SC Idar-Oberstein: Strack – David Bauer (84. Dominic Bauer), Onyejekwe, Baus, Brach (27. Hill) – Marino, Fuchs, Rafisamii, Herzhauser (77. Ferjani) – Ajibola (64. Lind), Zimmer.

Wormatia Worms: Dos Santos – Roetnyk, Klein, Vrella, Baderschneider – Fladung, Graf – Jäger (60. Siontis), M. Özkaya (60. Edet), Nauth (71. K. Özkaya) – Maier (60. Meyer/90.+5 Yerima).

Schiedsrichter: Benedikt Steitz (SV Gundersweiler).

Zuschauer: 440.

Besonderheit: Schiri verfügt Stopp-Konzept wegen Zuschauerunruhen (82.).

Tore: 0:1 Maier (13.), 1:1 Zimmer (24.), 1:2 Graf (25.), 1:3 Jäger (30.), 1:4 M. Özkaya (33.), 2:4 Zimmer (39.), 3:4 Zimmer (44.).

Beste Spieler: Zimmer, Marino, David Bauer – Jäger, Maier, Nauth.