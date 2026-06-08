Nahe-Schiedsrichter im Einsatz Wie Patrick Kessel der „RefCam“ zum WM-Debüt verhilft Lukas Erbelding 08.06.2026, 20:00 Uhr

i Der aus Norheim (Kreis Bad Kreuznach) stammende Schiedsrichter Patrick Kessel (rechts) war maßgeblich an der Entwicklung der sogenannten RefCam beteiligt, die auch bei der WM zum Einsatz kommen wird. David Inderlied/picture alliance/dpa

An diesem Donnerstag wird die Fußball-WM mit dem Spiel zwischen Mexiko und Südafrika eröffnet. Der aus Norheim stammende Schiedsrichter Patrick Kessel wird ganz nah am Geschehen dran sein – und besonders den Referee der Partie im Blick haben.

Wenn am Donnerstag (21 Uhr, mitteleuropäische Zeit) die Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Duell zwischen Mexiko und Südafrika eröffnet wird, könnten aufmerksame Zuschauer feststellen, dass der Schiedsrichter nicht nur ein Headset, sondern auch eine kleine Kamera am Ohr trägt, die das Spielgeschehen aus seiner Sicht filmt.







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