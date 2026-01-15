Der Titelverteidiger ist natürlich auch der Favorit. Der SC Idar-Oberstein ist allererster Anwärter auf den Sieg bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft, die am Sonntag n der Sporthalle am Berg in Birkenfeld stattfindet. Acht Teams sind am Start.
Zum 35. Mal treffen sich am Sonntag die besten Hallenfußballmannschaften des Kreises Birkenfeld, um ihren Meister zu ermitteln. Der Sonntag als Spieltag ist für den Volksbank/Raiffeisen-Cup (so der sperrig-korrekte Name des Masters) ungewöhnlich, üblicherweise ist das Turnier der Besten bisher an Samstagen ausgetragen worden.