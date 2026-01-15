Masters Sonntag in Birkenfeld Weg zum Kreismeister-Titel führt nur über den SC Idar Sascha Nicolay 15.01.2026, 12:06 Uhr

i Der SC Idar-Oberstein (rot-weiße Trikots) möchte seinen Titel als Hallenfußball-Kreismeister am Sonntag verteidigen. Vielleicht verlegt ja aber die Spvgg Nahbollenbach oder eines er sechs weiteren Teams den Weg. Michael Greber

Der Titelverteidiger ist natürlich auch der Favorit. Der SC Idar-Oberstein ist allererster Anwärter auf den Sieg bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft, die am Sonntag n der Sporthalle am Berg in Birkenfeld stattfindet. Acht Teams sind am Start.

Zum 35. Mal treffen sich am Sonntag die besten Hallenfußballmannschaften des Kreises Birkenfeld, um ihren Meister zu ermitteln. Der Sonntag als Spieltag ist für den Volksbank/Raiffeisen-Cup (so der sperrig-korrekte Name des Masters) ungewöhnlich, üblicherweise ist das Turnier der Besten bisher an Samstagen ausgetragen worden.







