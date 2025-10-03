Einzug ins Pokal-Halbfinale Waldböckelheimer siegen durch Tor in der 120. Minute 03.10.2025, 14:49 Uhr

Nach der SG Soonwald, der SG Spabrücken und dem ASV Langweiler steht nun auch der TuS Walböckelheim im Kreispokal-Halbfinale. Für den Einzug benötigte er bei einem tieferklassigen Klub 120 Minuten.

Der TuS Waldböckelheim ist ins Halbfinale des Fußball-Kreispokals eingezogen. Im Viertelfinale gewann das Team mit 5:4 (4:4, 3:3) nach Verlängerung bei der Spvgg Teufelsfels.„Wir können stolz sein, weil wir uns gegen einen etablierten A-Klassen-Klub sehr gut geschlagen und nach einem 1:3-Rückstand sogar 4:3 geführt haben“, sagte Teufelsfels-Trainer Jan Diener und ergänzte: „Aber natürlich bist du nach einem solchen Spiel niedergeschlagen, so zu ...







