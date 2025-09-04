Das Kreispokal-Viertelfinale ist komplett. Als letzte Mannschaft zog der TuS Waldböckelheim in die nächste Runde ein – durch einen 3:0 (2:0)-Sieg beim TuS Roxheim. Trotz des Erfolgs beim B-Klassen-Vertreter war Simon Schmidt nicht wirklich zufrieden. „Das Ergebnis spiegelt das Spiel nicht wider. Wir waren zwar effektiv, haben aber kein gutes Spiel gemacht“, sagte der Waldböckelheimer Spielertrainer. In der nächsten Runde, die sein Team zur Spvgg Teufelsfels führt, fordert er auf jeden Fall eine Steigerung von seinen Fußballern.

Niklas Weber (5.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht, Marian-Daniel Tanasie (24.) stellte auf 2:0. Auch die Roxheimer kamen im Duell mit dem A-Klassen-Klub zu Chancen. „Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen, vielleicht war der Gegner nicht kaltschnäuzig genug. Wir haben im letzten Drittel vieles sauber wegverteidigt“, berichtete Schmidt, der in der 57. Minute den Siegtreffer erzielte.