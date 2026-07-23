Überraschung im Verbandspokal Waldböckelheimer mauern sich in die zweite Runde Olaf Paare 23.07.2026, 10:55 Uhr

i Aus dem Weg: Ein Weinsheimer (dunkles Trikot) räumt in Monzingen einen Merxheimer Kontrahenten ab, um die zweite Verbandspokalrunde zu erreichen. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Schlag auf Schlag geht es derzeit im Verbandspokal zu. Die erste Runde ist absolviert, da lassen auch die Zweitrunden-Partien nicht lange auf sich warten. Die Waldböckelheimer haben sich mit einer Überraschung ein besonderes Spiel gesichert.

Die Kreispokal-Finalisten TuS Waldböckelheim und SG Soonwald haben einmal mehr gezeigt, wie viel Spaß ihnen der Pokalwettbewerb macht. Auch eine Ebene höher waren die Fußballer erfolgreich, gewannen ihre Erstrundenspiele im Bitburger-Verbandspokal. Die Waldböckelheimer überraschten dabei gegen den höherklassigen VfL Rüdesheim, die SG Soonwald wurde in einer Neuauflage des Kreispokal-Halbfinals ihrer Favoritenrolle gerecht.







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