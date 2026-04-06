2:0 gegen ASV Langweiler Waldböckelheimer machen spät den Deckel auf Finaleinzug Olaf Paare 06.04.2026, 19:38 Uhr

i Symbolbild dpa

Das Duell zwischen der A-Klasse Bad Kreuznach und der A-Klasse Birkenfeld geht an die untere Nahe. Der TuS Waldböckelheim bezwang im Kreispokal den ASV Langweiler und zog ins Endspiel ein.

In den beiden Nachspielzeiten glückten dem TuS Waldböckelheim die Treffer zum 2:0 (1:0)-Erfolg über den ASV Langweiler/Merzweiler, der dem Fußball-Team aus der Bad Kreuznacher A-Klasse den Einzug ins Kreispokal-Finale ebnete. Am 13. Mai treffen die Waldböckelheimer in Roxheim auf die SG Soonwald.







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