Das Duell zwischen der A-Klasse Bad Kreuznach und der A-Klasse Birkenfeld geht an die untere Nahe. Der TuS Waldböckelheim bezwang im Kreispokal den ASV Langweiler und zog ins Endspiel ein.
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In den beiden Nachspielzeiten glückten dem TuS Waldböckelheim die Treffer zum 2:0 (1:0)-Erfolg über den ASV Langweiler/Merzweiler, der dem Fußball-Team aus der Bad Kreuznacher A-Klasse den Einzug ins Kreispokal-Finale ebnete. Am 13. Mai treffen die Waldböckelheimer in Roxheim auf die SG Soonwald.