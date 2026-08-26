Karadeniz siegt deutlich Waldböckelheimer Gegner verzichtet aufs Achtelfinale Tina Paare 26.08.2026, 11:35 Uhr

i Symbolbild dpa

Als alle sich schon auf eine Verlängerung eingestellt hatten, schlug die Stunde des Benhur Bayir, der Karadeniz mit drei Treffern ins Viertelfinale ballerte und den VfL Simmertal fast im Alleingang besiegte.

Karadeniz Bad Kreuznach und der TuS Waldböckelheim haben nach den Kreuznacher Kickers, der SG Alsenztal sowie der Spvgg Teufelsfels das Viertelfinale des Fußball-Kreispokals erreicht. Die beiden A-Klassen-Klubs kamen im Achtelfinale allerdings auf unterschiedliche Art und Weise eine Runde weiter.







Artikel teilen

Artikel teilen