Viertelfinale im Kreispokal Vorweggenommenes Endspiel geht an die SG Soonwald 18.09.2025, 10:59 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Einen spannenden Pokalabend erlebten die Fußballfans im Kreis Bad Kreuznach. Vor allem das Topspiel in Hochstätten hielt mit acht Treffern, was es versprochen hatte.

Die ersten drei Halbfinalisten im Fußball-Kreispokal stehen fest. Und sie kommen aus drei unterschiedlichen Ligen: Die SG Soonwald (A-Klasse Bad Kreuznach), der ASV Langweiler/Merzweiler (A-Klasse Birkenfeld) und die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg (B-Klasse Bad Kreuznach) werden am Ostermontag die Finalisten ausspielen.







