Einen spannenden Pokalabend erlebten die Fußballfans im Kreis Bad Kreuznach. Vor allem das Topspiel in Hochstätten hielt mit acht Treffern, was es versprochen hatte.
Die ersten drei Halbfinalisten im Fußball-Kreispokal stehen fest. Und sie kommen aus drei unterschiedlichen Ligen: Die SG Soonwald (A-Klasse Bad Kreuznach), der ASV Langweiler/Merzweiler (A-Klasse Birkenfeld) und die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg (B-Klasse Bad Kreuznach) werden am Ostermontag die Finalisten ausspielen.