SC Idar zum 22. Mal IO-Meister Vor 750 Zuschauern ist Florian Zimmer der Gönner Sascha Nicolay 11.01.2026, 13:04 Uhr

i Der SC Idar-Oberstein bejubelt seinen 22. Titel bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft - und Trainer Marco Reich feierte ausgelassen mittendrin. Michael Greber

Normalerweise räumt Florian Zimmer Torjägerkanonen ab, „auf der Bein“ überzeugte der Goalgetter des SC Idar-Oberstein in anderer Rolle. Bei der Stadtmeisterschaft glänzten auch der BSV und die Spvgg Nahbollenbach. (Mit Bildergalerie).

Marco Reich war hin und weg. „Ich bin zum ersten Mal hautnah bei der Stadtmeisterschaft gewesen, und ich finde das Turnier sensationell. Die vielen Zuschauer, die Stimmung, die großartige Ausrichtung – das war einfach klasse“, schwärmte der Trainer des SC Idar-Oberstein.







