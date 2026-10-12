Viertelfinale am Mittwoch Viermal B-Klasse gegen A-Klasse im BIR-Kreispokal Sascha Nicolay 12.10.2026, 11:54 Uhr

i Lars Lindecke (links) von der Spvgg Wildenburg und Luca Baatz von der SG Niederhambach/Schwolleen sind am Mittwoch wieder gefordert. Beide Kapitäne wollen mit ihren Mannschaften ins Halbfinale des Kreispokals einziehen. Stefan Ding

Spannung im Kreispokal am Mittwoch. Gelingt einem der B-Klasse-Vertreter die Überraschung und der Sprung ins Halbfinale. Das Top-Trio und das Schlusslicht der A-Klasse wollen das verhindern.

Um den Einzug in die Vorschlussrunde des Fußball-Kreispokals Birkenfeld geht es am Mittwoch. Alle vier Viertelfinalpartien werden dann um 19 Uhr angepfiffen. Viermal kommt es zum reizvollen Duell B-Klasse gegen A-Klasse, Außenseiter gegen Favorit. Im Rennen sind noch die Top-Drei der A-Klasse sowie das punktlose Schlusslicht.







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