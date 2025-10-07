SG Hüffelsheim ist heiß Viele Aspekte machen Pokalspiel zu einem Leckerbissen 07.10.2025, 10:02 Uhr

i Einen Tim Müller (am Ball) in Top-Form wird die SG Hüffelsheim am Mittwoch benötigen, um Oberligist Arminia Ludwigshafen zu ärgern. Klaus Castor

Langsam, aber sicher wird es im Verbandspokal der Fußballer attraktiv und lukrativ. Schließlich gibt es ab dem Achtelfinale ordentliche Prämien. Doch der SG Hüffelsheim geht es am Mittwoch gegen Arminia Ludwigshafen vor allem um sportliche Meriten.

Manchmal sagt schon die Schiedsrichteransetzung viel über die Wertigkeit eines Fußballspiels aus. Wenn in Benedikt Steitz der Unparteiische, der in der Vorsaison das Endspiel um den Verbandspokal leiten durfte, am Mittwoch um 19.30 Uhr das Achtelfinale der aktuellen Saison bei der SG Hüffelsheim anpfeift, dann dokumentiert das, dass eine attraktive Begegnung ansteht.







