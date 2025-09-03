Die Tatsache, dass der VfR Baumholder neben seinen Toren auch noch den Pfosten traf und Armin Olayo im Kasten des TSV Schott Mainz mehrmals sein Können demonstrieren musste, zeigt, wie gut sich der Landesligist gegen den Regionalligisten verkaufte.

Raus mit Applaus: Fußball-Landesligist VfR Baumholder hat sich trotz einer 2:5 (1:2)-Heimniederlage gegen die Regionalliga-Kicker vom TSV Schott Mainz mit einer ansprechenden Leistung aus dem Südwestpokal-Wettbewerb verabschiedet. „Das Ergebnis war zweitrangig. Wichtig war die Leistung, die wir gebracht haben. Gegen einen Regionalligisten haben wir ein ordentliches Spiel gemacht, gut verteidigt und vorne zwei Tore geschossen. Wer an ein Weiterkommen geglaubt hat, hatte utopische Gedanken“, sagte Marius Gedratis nach der Partie.

Etwas überraschend beorderte Trainer Christian Schübelin seine Mittelfeldstrategen Niklas Alles und Gedratis hinten ins Zentrum der Fünferkette. „Schauen wir mal. Ich weiß nicht, was unser Trainer in Zukunft vorhat, aber gegen Schott hat das ganz gut geklappt“, meinte Gedratis zur personellen Umstellung in der Defensivabteilung.

Glanzparade gegen das Knallbonbon von Lucas

Und der erste Angriff des VfR in der flotten und interessanten Partie vor 255 Zuschauern hatte es in sich. Der zweikampf- sowie laufstarke Angreifer Lucas spielte drei Schott-Abwehrspieler aus, hämmerte aus gut 20 Metern auf das Tor, und Schlussmann Armin Olayo holte das Knallbonbon rechts oben aus dem Torwinkel (10.). Mit dem nächsten Angriff ging der drei Ligen tiefer spielende VfR mit 1:0 in Führung. Über Danny Lutz und Abdul Antar kam die Kugel rechts in Strafraum zu Till Angel, den Ismael Wiegand von den Beinen holte. Alles versenkte den Strafstoß ganz sicher rechts unten (14.).

Doch der Vorsprung hielt nur 180 Sekunden. Den Eckball von Etienne Portmann köpfte der 196 Zentimeter große Innenverteidiger Dominik Ahlbach – allerdings ohne jeglichen Körperkontakt eines Gegenspielers – am langen Pfosten zum 1:1 in den Kasten von Marco Klein. „Das ist schwer zu verteidigen. Die trainieren auf Profiniveau, das war so einstudiert und der Ball kam punktgenau dorthin. Bitter für uns zu dem Zeitpunkt“, beschrieb Gedratis die Szene.

Lutz erleidet wohl Muskelfaserriss

Beim 2:1-Führungstreffer des Favoriten attackierte Ahmad Tajik den Mainzer Spielmacher Portmann einfach nicht energisch genug. „Da müssen vorher vielleicht ein taktisches Foul ziehen. Wir hatten zweimal die Chance dazu“, was Trainer Christian Schübelin etwas ärgerte. Clever schob Portmann dann die Kugel in den Strafraum zu Wiegand und dessen platzierter Schuss rauschte unhaltbar für Klein in die lange Ecke. Stark parierte der VfR-Schlussmann dann Portmanns satten Schuss von der Strafraumgrenze (28.).

Für Lutz war dann im Vollsprint schmerzvoll Feierabend. Er griff sich hinten an den Oberschenkel und signalisierte sofort der Bank das obligatorische Wechsel-Handzeichen. Erste Diagnose: Muskelfaserriss (39.).

Pfostenknaller von Joshua Fuchs

Nachdem der Mainzer Angreifer Jacob Roden für das Wegschießen des Spielgerätes für zehn Minuten vom Feld geschickt wurde (45.), rückte Gedratis ins Mittelfeld vor. Für kurze Zeit machte Schott die Schotten dicht, kein Durchkommen für den VfR. Wieder vollzählig, bediente der eingewechselt Righteous Vodi den Kollegen Wiegand und dessen Querpass beförderte Angel zum 1:3 ins eigene Tor (60.).

Aber die Köpfe der VfR-Akteure blieben weiterhin oben. Abwehrspieler Jonas Brenner tauchte gar vorne auf. Maßgerecht legte er den Ball quer zu Joshua Fuchs, dessen Schuss aus zwölf Metern rechts gegen den Pfosten prallte (70.). Auf der Gegenseite erhöhte Vodi mir einem Schuss in die lange Ecke auf 4:1 (76.). Im direkten Gegenzug scheiterte Fuchs aus zehn Metern diesmal am gut reagierenden Olayo.

„Mit unserer Leistung bin ich superzufrieden. Wir haben uns nie hängen lassen“

VfR-Trainer Christian Schübelin

Den Treffer zum 2:4 durch Finn Kley hatte sich der nie aufsteckende VfR so was von verdient (83.). Ahlbach rammte noch einen in den Strafraum fliegenden Eckball von Portmann mit dem Kopf zum 5:2-Endstand für den Regionalligisten ins Netz (88.). „Das letzte Tor musste nicht unbedingt sein. Aber mit der Leistung bin ich superzufrieden. Wir haben uns nie hängen lassen“, resümierte Schübelin. Er hofft nun, dass Lutz verletzungsbedingt nicht so lange ausfällt. Für das Punktspiel am Samstag (16.9.) gegen die Sportfreunde Bundenthal wird es aber wohl nicht reichen.

VfR Baumholder – TSV Schott Mainz 2:5 (1:2)

VfR Baumholder: Klein -T ajik (62. Allkofer), Brenner, Gedratis, Alles, Moorhead – Angel (84. Magassa), Antar (52. Buchner), Fuchs, Lutz (39. Allnoch) – Lucas (62. Kley)

TSV Schott Mainz: Olayo – Blum (85. Gans), Ahlbach, Robotta (85. Just), Neal – Itoi, Gansmann (46. Mairose), Portmann, Wiegand – Roden (54. Vodi), El Mahaoui (77. Lang).

Schiedsrichter: Markus Dunsbach (FV Kindsbach).

Zuschauer: 255.

Zeitstrafe: Roden (TSV/Schott/45.)

Tore: 1:0 Alles (14. Foulelfmeter), 1:1 Ahlbach (17), 1:2 Wiegand (28. ), 1:3 Angel (60. Eigentor), 1:4 Vodi (76.), 2:4 Kley (84.) 2:5 Ahlbach (88.).

Beste Spieler: Klein, Lucas, Gedratis – Portmann, Ahlbach, Itoi.