Alle nach Baumholder: Auf dem Kunstrasenplatz am Brühlstadion dürfte es am Mittwochabend voll werden. Der Verbandspokal-Knaller gegen die SG Hüffelsheim weckt großes Interesse.
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Dieser Doppelpack hat es in sich. Am Mittwoch und Samstag treffen im VfR Baumholder und in der SG Hüffelsheim zwei der besten und aufstrebendsten Fußballmannschaften im Südwesten aufeinander: Den Auftakt macht am Mittwoch um 19.30 Uhr das Pokalduell in Baumholder, am Sonntag folgt dann die Verbandsliga-Partie in Hüffelsheim.