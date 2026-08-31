Pokalknaller am Mittwoch VfR Baumholder spürt nicht den Hüffelsheimer Druck Olaf Paare 31.08.2026, 17:34 Uhr

i Beim Drittrundenspiel in Buhlenberg erklärte der Hüffelsheimer Trainer Christian Lüllig seiner Mannschaft in der Halbzeit die weitere Vorgehensweise. Mal sehen, was er sich für den VfR Baumholder ausdenkt. Stefan Ding

Alle nach Baumholder: Auf dem Kunstrasenplatz am Brühlstadion dürfte es am Mittwochabend voll werden. Der Verbandspokal-Knaller gegen die SG Hüffelsheim weckt großes Interesse.

Dieser Doppelpack hat es in sich. Am Mittwoch und Samstag treffen im VfR Baumholder und in der SG Hüffelsheim zwei der besten und aufstrebendsten Fußballmannschaften im Südwesten aufeinander: Den Auftakt macht am Mittwoch um 19.30 Uhr das Pokalduell in Baumholder, am Sonntag folgt dann die Verbandsliga-Partie in Hüffelsheim.







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